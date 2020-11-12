Этот ритуал в магическую пятницу 13-го поможет исполнить заветное желание

Пятница, 13 ноября 2020 считается особенным днем, который у многих людей вызывает панику и ужас. Но кое-кто считает этот день талисманом, который привлекает удачу. В этот магический день можно загадывать желания, ведь они будут иметь особую силу.

Но если вы испытываете ужас перед пятницей, 13-го, можно прочитать молитву для успокоения, пишет segodnya.

Интересно, что эта дата неспроста имеет такую неоднозначную славу. Так, считается, что именно 13-го числа в пятницу Бог выгнал из рая Адама и Еву. В этот же день недели Каин лишил жизни своего брата Авеля. Также есть версия, что именно в Страстную пятницу 13-го был распят Иисус.

Молитва на пятницу 13-е

Если вы боитесь этого дня, его можно начать с молитвы. К примеру, можно произнести слова "Отче наш". А после него трижды произнести: "Святая пятница сильней, а я стою за ней, а не за сегодняшней. Аминь".

Защитные ритуалы на пятницу 13-е

Если у вас в доме есть календарь, закрасьте "неудачную" дату, думая при этом только о хорошем.

Перед выходом из дому выпейте чашку любимого напитка (кофе, чай, какао), приговаривая: "Зелье готовили - удачу за хвост поймали. Ложкой зацепили, да в кружку положили. Пьем, наслаждаемся, удачей заряжаемся. А как кружку помыли, про несчастье забыли".

Проснитесь в этот день пораньше, вырвите из головы волос и скажите заговор: "Волосок с моей головы, меня в этот день сбереги от происков злых и неудач роковых. Слово мое возьми и на замок запри, пусть оно будет твердо, как сталь, и уведет стороною печаль. Да будет так сейчас и всегда, пятница-13 мне не страшна".

Ритуал для исполнения желаний в пятницу 13-го

Приготовьте заранее чистый лист бумаги и три свечи, купленных заранее. Сконцентрируйтесь на желаемом перед тем, как проводить обряд, и запишите его на листке.

В полночь пятницы, 13-го зажгите свечи, после чего одной свечой подожгите лист, проговаривая в уме ваше самое заветное желание. Когда бумага сгорит полностью, развейте пепел из окна, при этом произнося: "Да будет так!"

Обряд на деньги в пятницу 13-го

Этот денежный ритуал можно провести прямо на рабочем месте. Оставшись наедине возьмите денежную купюру - чем выше номинал, тем лучше.

Произнесите три раза заветные слова: Заклинание следует произнести три раза: "Как много деревьев в лесу растет, так пусть и у меня будет много денег! Растите деньги, возрастайте, мне богатства дайте!"

Дальше спрячьте купюру в таком месте, где ее никто не обнаружит, там она должна лежать в течение 12 дней. После этого деньги потратьте на что-то полезное.

Ранее мы писали, как правильно загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.

Также мы писали, какие растения строго запрещено держать в детской комнате.