Цей ритуал у магічну п'ятницю 13-го допоможе виконати заповітне бажання

П'ятниця, 13 листопада 2020 вважається особливим днем, який у багатьох людей викликає паніку і жах. Але дехто вважає цей день талісманом, що привертає удачу. У цей магічний день можна загадувати бажання, адже вони будуть мати особливу силу.

Але якщо ви відчуваєте страх перед п'ятницею 13-го, можна прочитати молитву для заспокоєння, пише segodnya.

Цікаво, що ця дата недарма має таку неоднозначну славу. Так, вважається, що саме 13-го числа в п'ятницю Бог вигнав з раю Адама і Єву. Цього ж дня тижня Каїн позбавив життя свого брата Авеля. Також є версія, що саме у Страсну п'ятницю 13-го був розп'ятий Ісус.

Молитва на п'ятницю 13-е

Якщо ви боїтеся цього дня, його можна почати з молитви. Приміром, можна вимовити слова "Отче наш". А після нього тричі проказати: "Свята п'ятниця сильніше, а я стою за нею, а не за сьогоднішньою. Амінь".

Захисні ритуали на п'ятницю 13-е

Якщо у вас вдома є календар, зафарбуйте "невдалу" дату, думаючи при цьому тільки про хороше.

Перед виходом з дому випийте чашку улюбленого напою (кава, чай, какао), примовляючи: "Зілля готували - удачу за хвіст спіймали. Ложкою зачепили, та в кухоль поклали. П'ємо, насолоджуємося, удачею заряджаємося. А як кухоль помили, про нещастя забули".

Прокиньтеся в цей день раніше, вирвіть з голови волосся і скажіть промовляння: "Волосок з моєї голови, мене в цей день збережи від підступів злих і фатальних невдач. Слово моє візьми і на замок замкни, нехай воно буде твердо, як сталь, і відведе стороною печаль. Хай буде так зараз і завжди, п'ятниця-13 мені не страшна".

Ритуал для виконання бажань в п'ятницю 13-го

Приготуйте заздалегідь чистий аркуш паперу і три свічки, куплених заздалегідь. Сконцентруйтеся на бажаному перед тим, як проводити обряд, і запишіть його на папері.

Опівночі п'ятниці, 13-го запаліть свічки, після чого однією свічкою підпаліть лист, промовляючи в думках ваше найзаповітніше бажання. Коли папір згорить повністю, попіл розвійте з вікна, при цьому промовляючи: "Да буде так!"

Обряд на гроші в п'ятницю 13-го

Цей грошовий ритуал можна провести прямо на робочому місці. Залишившись наодинці візьміть грошову купюру - чим вище номінал, тим краще.

Вимовте три рази заповітні слова: Заклинання слід сказати три рази: "Як багато дерев у лісі росте, так хай і в мене буде багато грошей! Ростіть гроші, зростайте, мені багатства дайте!"

Далі сховайте купюру в такому місці, де її ніхто не знайде, там вона повинна лежати протягом 12 днів. Після цього гроші витратьте на щось корисне.

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