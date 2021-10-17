Этот простой тест позволит оценить риск инсульта: займет несколько секунд

Ученые разработали простой тест, который позволяет определить степень риска инсульта и сокращения продолжительности жизни. Японские исследователи из Киотского университета во главе с Ясухару Табара выяснили, что такие угрозы для человека можно выявить, проверив, как хорошо/плохо вы способны балансировать на одной ноге.
Об этом пишет издание Medium.
В исследовании приняли участие 1300 человек среднего и старшего возраста.
Ученые выяснили, что невозможность участников балансировать на одной ноге в течение 20 секунд или дольше связана с ранними изменениями кровеносных сосудов в головном мозге, которые потенциально указывают на риск инсульта в будущем. Также обнаружилось, что люди, которые испытывали проблемы с равновесием в течение этого периода времени, имели склонность к болезни мелких сосудов головного мозга и мелким кровотечениям.
Чтобы проверить себя с помощью такого теста не нужны никакие дополнительные приспособления, а выполнение задания займет несколько секунд.
Отмечается, что разница во времени между стояниями на правой/левой ноге с открытыми и закрытыми глазами указывает, насколько важно вам видеть для способности держать баланс.
С открытыми глазами:
С закрытыми глазами:
Не стоит пренебрегать тренировками равновесия и улучшать навыки координации. В любом случае такие зарядки являются важным аспектом, сокращающим риски несчастного случая в пожилом возрасте.
Как сообщалось, ранее ученые из Японии провели исследование о воздействие некоторых продуктов на состояние организма человека и обнаружили продукт, который при регулярном применении способен снизить риск инсульта на 16%.
Напомним также, что недавно специалисты в сфере хиромантии рассказали, как узнать длительность жизни по руке.