Цей простий тест дозволить оцінити ризик інсульту: займе кілька секунд

У дослідженні взяли участь 1300 людей середнього та старшого віку.

Науковці з'ясували, що неможливість учасників балансувати на одній нозі протягом 20 секунд або довше пов'язана з ранніми змінами кровоносних судин в головному мозку, які потенційно вказують на ризик інсульту в майбутньому. Також виявилося, що люди, які відчували проблеми з рівновагою протягом цього проміжку часу, мали схильність до хвороби дрібних судин головного мозку і дрібних кровотеч.

Щоб перевірити себе за допомогою такого тесту не потрібні ніякі додаткові пристосування, а виконання завдання займе кілька секунд.

Як проходити тест

Знайдіть місце, щоб стояти в межах досяжності якоїсь опори, щоб вхопитися в разі втрати рівноваги. Зафіксуйте за допомогою годинника, скільки часу ви можете простояти на кожній нозі. Зробіть те ж саме, але вже з закритими очима.

Результат

Зазначається, що різниця в часі між стояннями на правій/лівій нозі з відкритими та закритими очима вказує, наскільки важливо вам бачити для здатності тримати баланс.

З відкритими очима:

Ви повинні прагнути триматися на одній нозі не опускаючи другу і не розгойдуючись протягом 1 хвилини та більше - це є свідченням здорових судин.

Японське дослідження показало, що неможливість балансувати на одній нозі протягом 20 секунд вказує на ризик інсульту в майбутньому.

З закритими очима:

Чоловіки і жінки, які не могли тримати позицію більше ніж 2 секунди, мали в 3 рази більше шансів померти у віці до 66 років, ніж ті, хто міг тримати її протягом 10 секунд або більше.

У тих, хто взагалі не зміг пройти тест, ймовірність смерті підвищувалася в наступні 13 років. Експеримент проводився під контролем Ради з медичних досліджень, а брали участь в ньому 5 тисяч людей у віці 53 років.

Порада

Не слід нехтувати тренуваннями рівноваги і покращувати навички координації. У будь-якому випадку такі зарядки є важливим аспектом, що скорочує ризики нещасного випадку в літньому віці.