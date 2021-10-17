Цей простий тест дозволить оцінити ризик інсульту: займе кілька секунд

Вчені розробили простий тест, який дозволяє визначити ступінь ризику інсульту і скорочення тривалості життя. Японські дослідники з Кіотського університету на чолі з Ясухару Табара з'ясували, що про такі загрози для людини можна дізнатися, перевіривши, як добре/погано ви здатні балансувати на одній нозі.
Про це пише видання Medium.
У дослідженні взяли участь 1300 людей середнього та старшого віку.
Науковці з'ясували, що неможливість учасників балансувати на одній нозі протягом 20 секунд або довше пов'язана з ранніми змінами кровоносних судин в головному мозку, які потенційно вказують на ризик інсульту в майбутньому. Також виявилося, що люди, які відчували проблеми з рівновагою протягом цього проміжку часу, мали схильність до хвороби дрібних судин головного мозку і дрібних кровотеч.
Щоб перевірити себе за допомогою такого тесту не потрібні ніякі додаткові пристосування, а виконання завдання займе кілька секунд.
Зазначається, що різниця в часі між стояннями на правій/лівій нозі з відкритими та закритими очима вказує, наскільки важливо вам бачити для здатності тримати баланс.
З відкритими очима:
З закритими очима:
Не слід нехтувати тренуваннями рівноваги і покращувати навички координації. У будь-якому випадку такі зарядки є важливим аспектом, що скорочує ризики нещасного випадку в літньому віці.
Як повідомлялося, раніше вчені з Японії провели дослідження про вплив деяких продуктів на стан організму людини і виявили продукт, який при регулярному вживанні здатний знизити ризик інсульту на 16%.
Нагадаємо також, що нещодавно фахівці у сфері хіромантії розповіли, як дізнатися тривалість життя по руці.