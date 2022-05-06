Этот простой способ предотвратит выцветание одежды при стирке (видео)

Эксперт рекомендует запомнить одно простое правило: всегда выворачивайте одежду перед тем, как положить ее в стиральную машинку.

Это защитит не только цвет, но и принты, вышивку, другие элементы на одежде.

По словам специалиста, есть четыре основные причины того, чтобы всегда стирать одежду наизнанку:

большинство грязи, пота, жира, выделяемого телом, находится внутри,

стирка наизнанку предотвращает выцветание цвета снаружи,

на внешней стороне брюк или других трикотажных изделий вы не получите никаких катышек, потому что они будут внутри,

вы защитите такие элементы, как вышивка или принты.

Также стоит всегда стирать одежду похожего цвета и похожие типы ткани.

И еще одно: всегда застегивайте молнии и другие застежки, чтобы они не зацепились за другие ткани в стиральной машине.