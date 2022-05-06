Цей простий спосіб запобігне вицвітанню одягу при пранні (відео)

Експерт рекомендує запам'ятати одне просте правило: завжди вивертайте одяг перед тим, як покласти його до пральної машинки.

Це захистить не тільки колір, але й принти, вишивку, інші елементи на одязі.

За словами спеціаліста, є чотири основні причини того, щоб завжди прати одяг навиворіт:

більшість бруду, поту, жиру, що виділяється тілом, знаходиться всередині,

прання навиворіт запобігає вицвітанню кольору зовні,

на зовнішній стороні джемперів чи інших трикотажних виробів ви не отримаєте жодних катишок, тому що натомість вони будуть всередині,

ви захистите такі елементи, як вишивка або принти.

Також варто завжди прати одяг схожого кольору та схожі типи тканини.

І ще одне: завжди застібайте блискавки, будь-які інші застібки, щоб вони не зачепилися за інші тканини в пральній машині.