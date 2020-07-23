Этот простой способ поможет проверить сливочное масло на натуральность

Сливочное масло является одним из популярных продуктов для фальсификации. Если вы хотите употреблять натуральный продукт при приготовлении которого использовалось лишь молоко, к выбору масла стоит подойти серьезно.

Сейчас стоимость сливочного масла мягко говоря "кусается". А производитель за 40-50 грн за 200-граммовую пачку может вам подсунуть некий кусок жира больше похожий по составу на растительный маргарин. Но способ проверки масла на подлинность есть, и он не один.

В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на цвет масла: он должен быть без желтизны, нежный, молочный. Слишком желтый цвет продукта говорит, что в масле есть ненужные примеси. Но есть и более "результативные" способы.

Заморозить и порезать

Во-первых, в морозилке сливочное масло должно хорошо замерзнуть, а растительные жиры не дадут ему это сделать. Во-вторых, замороженное сливочное масло нельзя порезать пластами - оно будет крошиться.

Влага и желтизна

При открытии пачки, которая лежала в холодильнике (не в морозилке), на масле не должно быть воды. А если пачка долго стояла открытой (1-2 суток), на натуральном масле должен образоваться легкий желтый налет.

Положить в горячую воду

Если опустить масло в стакан с очень горячей водой (не кипятком), оно должно раствориться, не оставив осадка, "хлопьев" и кусков. Можно подвигать масло ножом - если оно тянется и прилипает к ножу - масло не натуральное. Натуральное сливочное масло не тянется за ножом, медленно растворяется и окрашивает воду в молочный цвет.

Эксперты предупреждают, что количество подделок традиционно возрастает накануне праздников, особенно новогодних.

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