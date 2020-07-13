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Этот простой способ поможет быстро отличить настоящую сметану от поддельной

Понедельник 13 июля 2020 12:36
Этот простой способ поможет быстро отличить настоящую сметану от поддельной
Назван простой способ, как отличить настоящую сметану от поддельной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

С помощью простого эксперимента вы сможете обезопасить себя от некачественной сметаны

Не секрет, что в магазинах Украины очень часто можно наткнуться на поддельные товары. Это касается многих категорий продукции. И "молочка" не исключение.

В частности, нередко покупатели жалуются, что купленная ими сметана оказалась фальсификатом. Но на сметанные подделки можно наткнуться не только в магазинах. Если вы думаете, что развесная сметана, купленная на рынке, - настоящая, то вы ошибаетесь.

Как пишет издание "Линии Судьбы", из всех молочных продуктов, подделывают в основном именно… сметану. Молочный белок заменяют соевым, а вместо животного жира добавляют растительный, который является более дешевым.

При этом, отличить подделку на вид или на вкус практически невозможно. Но все же есть один очень простой способ, который поможет вам определить настоящую сметану от поддельной. Его знают многие люди, которые работали или работают на молочных комбинатах.

Как определить настоящую сметану от фальсификата

Все, что вам потребуется, - стакан горячей воды, ложка и сама сметана.

Опустите ложку сметаны в стакан с горячей водой и размешайте эту смесь. Если сметана настоящая, то она сразу же растворится в кипятке, а вода приобретет явный молочный оттенок.

В то время как поддельная сметана может вовсе не растворится в воде. В большинстве случаев фальсифицированный продукт опускается на дно стакана комками или поднимается хлопьями на поверхность. В таком случае эксперты советуют сразу избавиться от сметаны, так как употребление ее может навредить здоровью ваших близких.

Этот простой способ поможет быстро отличить настоящую сметану от поддельной

Настоящая сметана легко растворяется в горячей воде (fatelines.net)

Напомним, недавно эксперты назвали преимущества употребления малины.

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