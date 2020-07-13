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Цей простий спосіб допоможе швидко відрізнити справжню сметану від підробленої

Понеділок 13 липня 2020 12:36
Цей простий спосіб допоможе швидко відрізнити справжню сметану від підробленої
Названо простий спосіб, як відрізнити справжню сметану від підробленої (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

За допомогою простого експерименту ви зможете убезпечити себе від неякісної сметани

Не секрет, що в магазинах України дуже часто можна натрапити на підроблені товари. Це стосується багатьох категорій продукції. І "молочка" не виняток.

Зокрема, нерідко покупці скаржаться, що куплена ними сметана виявилася фальсифікатом. Але на сметанні підробки можна натрапити не тільки в магазинах. Якщо ви думаєте, що вагова сметана, куплена на ринку, - справжня, то ви помиляєтеся.

Як пише видання "Лінії Долі", з усіх молочних продуктів, підробляють в основному саме... сметану. Молочний білок замінюють соєвим, а замість тваринного жиру додають рослинний, який є більш дешевим.

При цьому, відрізнити підробку на вигляд або на смак практично неможливо. Але все ж є один дуже простий спосіб, який допоможе вам відрізнити справжню сметану від підробленої. Його знають багато людей, які працювали або працюють на молочних комбінатах.

Як визначити справжню сметану від фальсифікату

Все, що вам потрібно, - склянка гарячої води, ложка і сама сметана.

Опустіть ложку сметани в склянку з гарячою водою і розмішайте цю суміш. Якщо сметана справжня, то вона відразу ж розчиниться в окропі, а вода набуде явного молочного відтінку.

У той час як підроблена сметана може зовсім не розчиниться у воді. У більшості випадків фальсифікований продукт опускається на дно склянки грудками або піднімається пластівцями на поверхню. У такому випадку експерти радять відразу позбутися сметани, так як її вживання може нашкодити здоров'ю ваших близьких.

Цей простий спосіб допоможе швидко відрізнити справжню сметану від підробленої

Справжня сметана легко розчиняється у гарячій воді (fatelines.net)

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали переваги вживання малини.

Раніше ми писали про найкорисніші фрукти і ягоди в липні.

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