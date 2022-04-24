UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот простой прием сильно увеличит ваш урожай огурцов

Фото: Как правильно выращивать огурцы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При выращивании огурцов многие задаются вопросом, надо ли удалять пасынки - боковые ростки. И как это правильно сделать, чтобы не навредить растению, а также увеличить урожайность.

Читайте ниже в нашем материале Styler о секретах выращивания хрустящего овоща.

Удалять пасынки или нет?

Опытные огородники говорят, что пасынок у огурца желательно обрезать сразу же, как только вы его увидите.

Сперва может показаться, что растение с боковыми отростками дает больше огурцов, но это не совсем так. В итоге урожайность будет ниже.

Каждый необрезанный пасынок забирает на себя очень много питания, а на выходе дает мало огурцов.

Если же вы пропустили момент, и пасынок уже большой да еще и с завязью, отщипните его макушку, чтобы он не рос дальше.

Однако если вы рассчитываете на большой урожай огурцов, то лучше всего обрезать все без исключения пасынки.

Надо ли обрезать листья

Некоторые эксперты советуют срезать листья. Это можно делать, но в случае, если огурцы посажены густо, и зелени многовато. В таком случае огурцам может не хватать воздухообмена. В противном случае листья не удаляют.

Можно также обрезать лист, на котором наблюдается заболевание или же сгоревший на солнце лист.

Ранее мы писали, когда сажать огурцы, чтобы гарантированно получить щедрый урожай.

Также сообщалось, до какого числа надо посадить картошку.

Читайте РБК-Украина в Google News
огурцы