RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей простий прийом сильно збільшить ваш урожай огірків

Фото: Як правильно вирощувати огірки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

При вирощуванні огірків багато хто задається питанням, чи треба видаляти пасинки - бокові паростки. І як це правильно зробити, аби не нашкодити рослині, а також збільшити урожайність.

Читайте нижче в нашому матеріалі Styler про секрети вирощування хрумкого овоча.

Видаляти пасинки чи ні?

Досвідчені городники кажуть, що пасинок в огірка бажано обрізати відразу ж, як тільки ви його побачите.

Спершу може здатися, що рослина з боковими відростками дає більше огірків, але це не зовсім так. В підсумку врожайність буде нижчою.

Кожен необрізаний пасинок забирає на себе дуже багато живлення, а на виході дає мало огірків.

Якщо ж ви пропустили момент, і пасинок вже великий та ще й з зав'яззю, відщипніть його верхівку, щоб він не ріс далі.

Однак якщо ви розраховуєте на великий урожай огірків, то найкраще обрізати всі без винятку пасинки.

Чи треба обрізати листя

Деякі експерти радять зрізати листя. Це можна робити, але в разі, якщо огірки посаджені густо, й зелені забагато. В такому разі огіркам може не вистачати повітрообміну. В іншому разі листя не видаляють.

Можна також обрізати лист, на якому спостерігається захворювання або ж згорілий на сонці лист.

Раніше ми писали, коли садити огірки, щоб гарантовано отримати щедрий урожай.

Також повідомлялося, до якого числа треба посадити картоплю.

Читайте РБК-Україна в Google News
огурцы