Этот продукт снижает риск инсульта на 55%: что нужно есть ежедневно

Самый популярный и любимый овощ в наших салатах – это помидор. Казалось бы, ну что в нем может быть особенного? А вот финские ученые нашли в помидоре одну невероятную особенность для организма человека.
Оказывается, ежедневное употребление свежих помидоров снижает риск возникновения инсультов на 55%. Об этом сообщают на портале Medikforum со ссылкой на исследование в журнале Neurology.
В исследовании провели анализ историй здоровья более тысячи мужчин. Наблюдения длились более 12 лет и за это время около 70 мужчин столкнулись с инсультом. А вот не сталкивались с проявлениями таких проблем со здоровьем те, кто больше других ел помидоры.
Оказалось, что постоянное употребление помидоров снижает риск возникновения инсульта на 55%, а риск появления ишемического инсульта, который связан с тромбами – на 59%.
А все дело в антиоксидантах ликопинах, которые в помидорах есть в большом количестве. Высокий уровень ликопинов надежно защищает организм от инсультов. Среди добровольцев высокий уровень ликопинов был обнаружен у 259 мужчин и только у 11 из них были признаки инсульта.
"Это перспективное исследование показывает, что высокие концентрации ликопина в сыворотки крови снижают риск любого инсульта, и в особенности ишемического", - подчеркнули авторы исследования.
Кроме ликопина помидор богат фруктозой, калием, магнием, фосфором, медью, витаминами А, C, К, В6, В9.
Не стоит употреблять помидоры тем, кто страдает гастритом, желчнокаменной болезнью, заболеваниями печени и почек, артритом и подагрой. Могут образоваться камни в почках, плюс ко всему, этот овощ является сильным желчегонным.
Также томаты являются одним из сильнейших аллергенов, поэтому аллергикам стоит с осторожностью отнестись к помидорам.
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