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Самая полезная летняя ягода: защитит от рака и сердечных болезней

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Воскресенье 06 июня 2021 19:30
Самая полезная летняя ягода: защитит от рака и сердечных болезней Фото: Названа самая полезная летняя ягода (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине наступило лето, а это значит, что совсем скоро на прилавках магазинов и рынков появится много сезонных ягод, овощей и фруктов. Эти продукты дают возможность запастись здоровьем на целый год вперед.

Специалисты назвали самую полезную ягоду, которая не просто улучшит состояние здоровья, но и защитит от опасных болезней. Об этом пишет u-news.com.ua.

Все ягоды полезны

Врач-диетолог, специалист центра спортивной медицины в Техасе, Эми Гудсон отметила, что среди всех сезонных продуктов самыми полезными являются именно ягоды.

"Они богаты на клетчатку, витамин С и флаваноиды, которые являются мощным антиоксидантом", - объяснила эксперт.

Она добавила, что в одной чашке малины или ежевики содержится 8 грамм пищевых волокон, что составляет 32% суточной дозы для человека. Клетчатка очень важна, так как она улучшает здоровье кишечника и помогает в переваривании пищи. Антиоксиданты в ягодах содержат омолаживающие способности и даже могут продлить жизнь.

Эти вещества защищают клетки от свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс и могут приводить к развитию серьезных хронических заболеваний, а также к раку и проблемам с сердцем.

Самая полезная ягода

Однако самой полезной ягодой Эми Гудсон назвала чернику. По словам диетолога, в ней полезных свойств и антиоксидантов больше, чем в любых других ягодах.

Кроме того, в чернике есть полифенолы, которые способны замедлить старение клеток. Эти ягоды настолько универсальны, что добавлять их в рацион будет очень легко.

Черника отлично подходит для завтраков – ее можно смешивать с йогуртом, кашами или хлопьями. Из этих ягод можно делать соки и смузи, а можно есть просто свежей.

При каких проблемах черника помогает

  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Улучшает работу мозга, усиливает кровообращение и благоприятно влияет на память
  • Восстанавливает зрение
  • Улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение
  • Снижает риск инфекций мочеполовой системы
  • Полезна во время беременности из-за содержания калия и фолиевой кислоты
  • Предотвращает старение и улучшает внешний вид кожи
  • Помогает при диарее, вздутиях в животе
  • Эффективна для избавления от лишнего веса
  • Снижает риск развития рака

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.

А также рассказывали о том, что составлен список самых полезных продуктов в мире.

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