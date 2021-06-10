Цей продукт знижує ризик інсульту на 55%: що потрібно їсти щодня

У дослідженні провели аналіз історій здоров'я більше тисячі чоловіків. Спостереження тривали понад 12 років і за цей час близько 70 чоловіків зіткнулися з інсультом. А ось не стикалися з проявами таких проблем зі здоров'ям ті, хто більше за інших їв помідори.

Виявилося, що постійне вживання помідорів знижує ризик виникнення інсульту на 55%, а ризик появи ішемічного інсульту, який пов'язаний з тромбами – на 59%.

А вся справа в антиоксидантах лікопінах, які в помідорах є у великій кількості. Високий рівень лікопінів надійно захищає організм від інсультів. Серед добровольців високий рівень лікопінів був виявлений у 259 чоловіків і тільки у 11 з них були ознаки інсульту.

"Це перспективне дослідження показує, що високі концентрації лікопіну в сироватці крові знижують ризик будь-якого інсульту, і особливо ішемічного", - підкреслили автори дослідження.

Крім лікопіну помідор багатий фруктозою, калієм, магнієм, фосфором, міддю, вітамінами А, C, К, В6, В9.

Варто знати

Не варто вживати помідори тим, хто страждає гастритом, жовчнокам'яною хворобою, захворюваннями печінки та нирок, артритом і подагрою. Можуть утворитися камені в нирках, плюс до всього, цей овоч є сильним жовчогінним.

Також томати є одним з найсильніших алергенів, тому алергікам варто з обережністю поставитися до помідорів.