Как замедлить процесс старения костей

Сообщается, что процесс старения скелета замедлить сложно, однако можно с помощью правильно подобранной диеты. По словам Сары Гарон, для поддержания костной массы необходимо ввести в рацион продукты, содержащие калий, кальций, витамины D, C и K.

Также эти вещества присутствуют в молочных продуктах, мясе птицы, рыбе, листовой зелени и цитрусовых фруктах. Кроме того, для людей, которые заботятся о здоровье костной системы, необходимо ввести йогурт на завтрак.

Этот продукт содержит большое количество кальция и калий. В одной стандартной упаковке, например, присутствует 311 миллиграмм кальция, что соответствует примерно трети рекомендуемой суточной нормы.

К тому же продукт содержит большое количество белка. При этом этого соединения больше в греческом йогурте.

Отметим, что пожилые люди, которые на регулярной основе употребляют йогурт, имеют более высокую минеральную плотность костей по сравнению со сверстниками. Также кисломолочные продукты снижают угрозу возникновения переломов и улучшают плотность тазобедренных костей.

Как укрепить кости

Чтобы кости были крепкими, важно вести активный образ жизни и много двигаться. Регулярные физические нагрузки стимулируют рост костной массы и повышают ее плотность. Для этого подходят: