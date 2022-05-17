Цей продукт допоможе зміцнити кістки: знижує загрозу виникнення переломів

Як уповільнити процес старіння кісток

Повідомляється, що процес старіння скелета уповільнити складно, проте можна за допомогою правильно підібраної дієти. За словами Сари Гарон, для підтримки кісткової маси необхідно ввести в раціон продукти, що містять калій, кальцій, вітаміни D, C та K.

Також ці речовини присутні у молочних продуктах, м’ясі птиці, рибі, листовій зелені та цитрусових фруктах. Окрім того, для людей, які дбають про здоров’я кісткової системи, необхідно запровадити йогурт на сніданок.

Цей продукт містить велику кількість кальцію та калій. В одній стандартній упаковці, наприклад, присутній 311 міліграм кальцію, що відповідає приблизно третині добової норми, що рекомендується.

До того ж продукт містить велику кількість білка. При цьому цього з’єднання більше в грецькому йогурті.

Зазначимо, що люди похилого віку, які на регулярній основі вживають йогурт, мають більш високу мінеральну щільність кісток у порівнянні з однолітками. Також кисломолочні продукти знижують загрозу виникнення переломів та покращують щільність тазостегнових кісток.

Як зміцнити кістки

Щоб кістки були міцними, важливо вести активний спосіб життя і багато рухатися. Регулярні фізичні навантаження стимулюють зростання кісткової маси та підвищують її щільність. Для цього підходять: