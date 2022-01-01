Этот признак рака проявляется на ногтях: на что обратить внимание

Как известно, рак – относится к группе заболеваний, вызванных быстрым и неконтролируемым размножением клеток.

Эксперты призывают пациентов обращать внимание на необычные изменения в организме, прибегать к услугам скрининга, чтобы повысить шансы на лечение. В частности, ученые рекомендовали обращать внимание на ногтевые пластины. Все потому, что видимые изменения на них могут свидетельствовать о раке легких.

Также при заболевании пальцы часто отекают.

"Ногти приобретают округлый вид", - говорят специалисты.

Кроме того, изменения формы ногтей остается неизвестной, ведь это может быть связано с усилением притока крови к конечностям тела.

Ученые предупредили, что во многих случаях это заболевание спровоцировано курением, как активным, и пассивным. Поэтому, если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, то у вас в 25 раз повышается риск развития рака легких.