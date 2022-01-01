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Этот признак рака проявляется на ногтях: на что обратить внимание

Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показали, что в некоторых случаях признаки рака легких могут проявляться на ногтях. В частности, тревожным знаком может быть изменение цвета или формы ногтевой пластины.

Об этом пишет Express.

Как известно, рак – относится к группе заболеваний, вызванных быстрым и неконтролируемым размножением клеток.

Эксперты призывают пациентов обращать внимание на необычные изменения в организме, прибегать к услугам скрининга, чтобы повысить шансы на лечение. В частности, ученые рекомендовали обращать внимание на ногтевые пластины. Все потому, что видимые изменения на них могут свидетельствовать о раке легких.

Также при заболевании пальцы часто отекают.

"Ногти приобретают округлый вид", - говорят специалисты.

Кроме того, изменения формы ногтей остается неизвестной, ведь это может быть связано с усилением притока крови к конечностям тела.

Ученые предупредили, что во многих случаях это заболевание спровоцировано курением, как активным, и пассивным. Поэтому, если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, то у вас в 25 раз повышается риск развития рака легких.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак.

Также мы называли редкий симптом рака, который появляется, когда человек пьет алкоголь.

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