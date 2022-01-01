Ця ознака раку проявляється на нігтях: на що звернути увагу

Як відомо, рак – належить до групи захворювань, спричинених швидким та неконтрольованим розмноженням клітин.

Експерти закликають пацієнтів звертати увагу на незвичайні зміни в організмі, вдаватися до послуг скринінгу, щоб підвищити шанси на лікування. Зокрема, вчені рекомендували звертати увагу на нігтьові пластини. Все тому, що видимі зміни на них можуть свідчити про рак легень.

Також при захворюванні пальці часто набрякають.

"Нігті набувають округлого вигляду", – кажуть фахівці.

Окрім того, зміни форми нігтів залишається невідомою, адже це може бути пов'язано з посиленням припливу крові до кінцівок тіла.

Вчені попередили, що у багатьох випадках це захворювання спровоковане курінням, як активним, і пасивним. Тому, якщо ви викурюєте понад 25 цигарок на день, то у вас у 25 разів підвищується ризик розвитку раку легень.