Назван редкий симптом рака, который появляется, когда человек пьет алкоголь
Ученые провели исследование, которое показало, что в отдельных случаях алкоголь способен помочь выявить рак. В частности, речь идет о злокачественных лимфомах.
Об этом пишет dip.
Главный признак рака
Так, такой рак есть в клетках лимфатической системы. Ключевой признак болезни - увеличенные лимфоузлы на шее, в паху и подмышках.
К тому же основные симптомы связаны со спиртными напитками, они наблюдаются у людей с лимфомой Ходжкина. Отмечается, что это опухолевое заболевание лимфатической системы, которым болеют в любом возрасте.
Доктор Грэм Коллинз при больницах Оксфордского университета, добавил, что лимфатические железы переполнены аномальными клетками, когда есть рак.
"Алкоголь может расслабить кровеносные сосуды, что может привести к дальнейшему повышению давления в лимфатических узлах, что создает нагрузку на окружающую капсулу и вызывает боль", – рассказал он.
По словам ученых, если человек с этим видом рака решит выпить алкогольный напиток, то в одном случае из двадцати он испытает боль. Боль ощущается там, где находятся лимфоузлы.
Кроме того, женщины с лимфомой Ходжкина больше подвержены боли при употреблении алкоголя чем мужчины. Более того, им хватает даже той доли алкоголя, которая содержится в шоколаде с ликером.
Боль возникает сразу же, а его характеристики варьируются от "ноющего" до "колющего".
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