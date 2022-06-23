Этот неожиданный способ поможет заснуть в жару: стоит попробовать

Эксперт рассказала, что популярный горячий напиток на самом деле может помочь вам охладиться ночью. Врач Ниса Аслам рекомендует выпивать чашку чая перед сном.

"Я знаю, что это кажется немного странным, но, по мнению экспертов, чашка горячего чая на самом деле может помочь вам регулировать температуру тела, когда жарко и душно", - отметила она.

Это объясняется тем, что горячие напитки помогают выпустить пот, который, в свою очередь, снижает температуру тела. Чай, в частности, также богат полезными антиоксидантами, и исследования показывают, что употребление чая может помочь расслабиться и снизить стресс.

Что еще может помочь заснуть, когда жарко:

Если вы положите свое постельное белье в холодильник, сложите и заправите постель непосредственно перед сном, вы можете почувствовать себя очень свежо, залезая в хрустящий, прохладный хлопок.

Когда вы ложитесь спать, старайтесь спать на боку, прикрывая живот простыней, но высовывая руки и ноги. Это откроет большую часть вашего тела для воздуха и поможет отвести тепло от вашего тела.

Достаньте свою грелку и наполните ее ледяной водой. Прижавшись к ней, вы обязательно остынете и почувствуете себя более комфортно.

По возможности лучше спать внизу, потому что горячий воздух поднимается вверх. Если ваша спальня находится наверху, спите внизу или подумайте о том, чтобы переместить свой матрас на пол, где, вероятно, будет прохладнее.

По словам доктора Аслама, также может помочь ряд успокаивающих эфирных масел.

Кроме того:

избегайте алкоголя, так как известно, что он нарушает сон

придерживайтесь одного времени, чтобы ложиться спать и вставать

используйте плотные шторы, жалюзи или маску для глаз, чтобы вас не разбудил свет

попробуйте беруши, чтобы вас не беспокоил шум

Однако, если ваши проблемы со сном влияют на вашу повседневную жизнь, пришло время обратиться к врачу.