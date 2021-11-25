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Этот необычный прием поможет снизить уровень сахара в крови и давление: без лекарств

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Четверг 25 ноября 2021 16:57
Этот необычный прием поможет снизить уровень сахара в крови и давление: без лекарств Фото: Врач назвал необычный способ для снижения давления и уровня сахара в крови (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Диабет вызывает повышение сахара в крови и высокое кровяное давление. Это может привести к очень опасным состояниям, спровоцировать развитие инсульта или сердечного приступа.

Однако известный британский врач Майкл Мосли назвал способ, которым можно быстро помочь организму без всяких лекарств. Об этом сообщает Medikforum.

Как объяснил специалист, состояние с повышением сахара в крови и повышением давления обычно рассматривают по отдельности. Но при диабете они тесно взаимосвязаны.

Майкл Мосли считает, что снижение артериального давления хотя на 5 мм рт. ст. снижет и риск развития диабета – на 11%.

"Около половины взрослых страдают гипертонией (высоким кровяным давлением), в то время, как у трети повышен уровень сахара в крови. И большинство не знает, что у них это есть, потому что они не проходили тестирование. Хорошая новость в том, что, если вы вылечите одно, высока вероятность, что улучшите и другое. По непонятным нам причинам снижение артериального давления снижает риск диабета 2 типа", - отметил Мосли.

Доктор предложил неожиданный способ, который поможет быстро снизить уровень сахара в крови и артериальное давление.

"Мне нравится петь песни, пока я за рулем или в душе – и к счастью, исследования показывают, что пение – хороший способ снизить уровень гормона стресса, кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что именно кортизол отвечает за эти процессы, так как помогает превращать белок в глюкозу и тем самым может спровоцировать повышение уровня сахара.

"Я видел пациентку средних лет, которая лежала в больнице на операции, но ее давление было настолько высоким, что хирурги беспокоились об операции. Она начала тихо петь себе под нос, и в течение 20 минут ее кровяное давление упало", - рассказал Майкл Мосли.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки говорят о низком уровне сахара в крови.

А также рассказывали о том, как по улыбке можно распознать приближение опасного недуга.

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