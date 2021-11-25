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Цей незвичайний прийом допоможе знизити рівень цукру в крові і тиск: без ліків

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Четвер 25 листопада 2021 16:57
Цей незвичайний прийом допоможе знизити рівень цукру в крові і тиск: без ліків Фото: Лікар назвав незвичайний спосіб для зниження тиску і рівня цукру в крові (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Діабет викликає підвищення цукру в крові та високий кров'яний тиск. Це може привести до дуже небезпечних станів, спровокувати розвиток інсульту або серцевого нападу.

Однак відомий британський лікар Майкл Мослі назвав спосіб, яким можна швидко допомогти організму без жодних ліків. Про це повідомляє Medikforum.

Як пояснив фахівець, стан з підвищенням цукру в крові та підвищенням тиску зазвичай розглядають окремо. Але при діабеті вони тісно взаємопов'язані.

Майкл Мослі вважає, що зниження артеріального тиску хоча б на 5 мм рт. ст. знижує і ризик розвитку діабету - на 11%.

"Близько половини дорослих страждають гіпертонією (високим кров'яним тиском), в той час, як у третини підвищений рівень цукру в крові. І більшість не знає, що у них це є, тому що вони не проходили тестування. Хороша новина в тому, що, якщо ви вилікуєте одне, висока ймовірність, що поліпшите й інше. З незрозумілих нам причин зниження артеріального тиску знижує ризик діабету 2 типу", - зазначив Мослі.

Доктор запропонував несподіваний спосіб, який допоможе швидко знизити рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

"Мені подобається співати пісні, поки я за кермом або в душі – і на щастя, дослідження показують, що спів – хороший спосіб знизити рівень гормону стресу, кортизолу. Що, своєю чергою, має знизити кров'яний тиск і рівень цукру в крові", - підкреслив фахівець.

Він додав, що саме кортизол відповідає за ці процеси, через те, що допомагає перетворювати білок в глюкозу і тим самим може спровокувати підвищення рівня цукру.

"Я бачив пацієнтку середніх років, яка лежала в лікарні на операції, але її тиск був настільки високим, що хірурги турбувалися про операцію. Вона почала тихо співати собі під ніс, і протягом 20 хвилин її кров'яний тиск впав", - розповів Майкл Мослі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки говорять про низький рівень цукру в крові.

А також розповідали про те, як по усмішці можна розпізнати наближення небезпечної недуги.

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