Эти признаки говорят об опасно низком уровне сахара в крови: к врачу нужно немедленно

При диабете уровень сахара в крови нужно постоянно контролировать. Опасными состояниями считаются те, при которых уровень сахара резко идет вверх или сильно падает вниз.

Как объяснили специалисты Diabetes UK , состояние, при котором сахар в крови падает намного ниже нормы, называется гипогликемией.

Состояние гипогликемии возникает при падении сахара в крови ниже 4 ммоль на литр. Такое состояние может возникать не только при заболевании диабетом, но и у здоровых людей.

Долгое отсутствие пищи, жидкости, сильные стрессы – все это может привести к гипогликемии. Опасное состояние развивается очень быстро и нужно знать основные симптомы, так как такое ухудшения самочувствия может вызвать кому.

Первыми предвестниками гипогликемии медики называют:

Раздражительность

Слезливость

Беспокойство

Капризность

Потливость

Чувство постоянной усталости

Головокружение

Чувство голода

Покалывание в губах

Ощущение дрожи

"Вы можете заметить, что сердцебиение стало учащенным, а ваша кожа побледнела", - отмечают эксперты.

Опасные симптомы при гипогликемии

Если у вас ранее уже были проблемы с уровнем сахара в крови, то нужно тщательное обследование, правильное лечение и постоянный контроль. Однако эти симптомы должны вас сразу насторожить:

Постоянная слабость

Помутнение зрения

Спутанность сознания или трудности с концентрацией внимания

Необычное поведение

Невнятная речь

Неуклюжесть

Чувство сонливости

Судороги или припадки

Коллапс или потеря сознания

Также симптомы резкого падения уровня сахара могут проявляться во сне. По словам врачей, важными сигналами могут стать внезапные пробуждения по ночам, головные боли во сне, усталость и ночная потливость.