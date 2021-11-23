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Эти признаки говорят об опасно низком уровне сахара в крови: к врачу нужно немедленно

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Вторник 23 ноября 2021 15:24
Эти признаки говорят об опасно низком уровне сахара в крови: к врачу нужно немедленно Эти признаки говорят об опасном снижении уровне сахара в крови (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

При диабете уровень сахара в крови нужно постоянно контролировать. Опасными состояниями считаются те, при которых уровень сахара резко идет вверх или сильно падает вниз.

Как объяснили специалисты Diabetes UK, состояние, при котором сахар в крови падает намного ниже нормы, называется гипогликемией.

Состояние гипогликемии возникает при падении сахара в крови ниже 4 ммоль на литр. Такое состояние может возникать не только при заболевании диабетом, но и у здоровых людей.

Долгое отсутствие пищи, жидкости, сильные стрессы – все это может привести к гипогликемии. Опасное состояние развивается очень быстро и нужно знать основные симптомы, так как такое ухудшения самочувствия может вызвать кому.

Первыми предвестниками гипогликемии медики называют:

  • Раздражительность
  • Слезливость
  • Беспокойство
  • Капризность
  • Потливость
  • Чувство постоянной усталости
  • Головокружение
  • Чувство голода
  • Покалывание в губах
  • Ощущение дрожи

"Вы можете заметить, что сердцебиение стало учащенным, а ваша кожа побледнела", - отмечают эксперты.

Опасные симптомы при гипогликемии

Если у вас ранее уже были проблемы с уровнем сахара в крови, то нужно тщательное обследование, правильное лечение и постоянный контроль. Однако эти симптомы должны вас сразу насторожить:

  • Постоянная слабость
  • Помутнение зрения
  • Спутанность сознания или трудности с концентрацией внимания
  • Необычное поведение
  • Невнятная речь
  • Неуклюжесть
  • Чувство сонливости
  • Судороги или припадки
  • Коллапс или потеря сознания

Также симптомы резкого падения уровня сахара могут проявляться во сне. По словам врачей, важными сигналами могут стать внезапные пробуждения по ночам, головные боли во сне, усталость и ночная потливость.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики предупредили об опасности популярного препарата.

А также рассказывали о том, названы симптомы диабета, которые проявляются несколько раз в день, но мы этого не понимаем.

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