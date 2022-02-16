Этот натуральный сок поможет замедлить старение: доступен каждому

Смузи из зелени

Эксперт по питанию отметила, что напиток можно приготовить в домашних условиях. В него входят зелень и овощ - шпинат, кейл и огурцы. Смешайте все ингредиенты в блендере и наслаждайтесь.

Вышеперечисленные ингредиенты содержат в себе антиоксиданты и витамины A и C, способствующие выработке коллагена. Именно коллаген помогает сохранить здоровые кожу, ногти и волосы.

Хотя Бурак считает, что соки на основе овощей могут быть полезными, она предупреждает, что есть более эффективные способы получить эти питательные вещества, чем через сок.

"Я всегда рекомендую выбирать свежие цельные фрукты и овощи, а не соки, потому что вы, по сути, просто пьете сахар, выжатый из фруктов", - сказала она.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на капустный сок, он улучшает здоровье сердца.

Отметим, что потребление цельных фруктов и овощей всегда является самым здоровым вариантом, потому что из них вы получаете больше клетчатки.

Но если у вас плотный график или вы изо всех сил пытаетесь ежедневно получать порции продуктов, употребление сока с капустой, шпинатом или другой листовой зеленью может быть очень полезным.