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Цей натуральний сік допоможе уповільнити старіння: доступний кожному

Автор: Людмила Жукова

Більшість людей хочуть залишатися красивими і здоровими довгий час. У цьому може допомогти правильне харчування і включення в нього овочів і зелені.

Смузі із зелені і огірків допоможе вам уповільнити старіння, вважає дієтолог Лора Бурак. Про це пише Eat This, Not That.

Смузі із зелені

Експерт з харчування зазначила, що напій можна приготувати в домашніх умовах. У нього входять зелень і овоч - шпинат, кейл і огірки. Змішайте всі інгредієнти в блендері і насолоджуйтеся.

Перераховані вище інгредієнти містять в собі антиоксиданти і вітаміни A і C, що сприяють виробленню колагену. Саме колаген допомагає зберегти здорові шкіру, нігті і волосся.

Хоча Бурак вважає, що соки на основі овочів можуть бути корисними, вона попереджає, що є більш ефективні способи отримати ці поживні речовини, ніж через сік.

"Я завжди рекомендую вибирати свіжі цілі фрукти та овочі, а не соки, тому що ви, по суті, просто п'єте цукор, вичавлений з фруктів", - сказала вона.

Також експерт порадила звернути увагу на капустяний сік, він покращує здоров'я серця.

Відзначимо, що споживання цільних фруктів і овочів завжди є найздоровішим варіантом, тому що з них ви отримуєте більше клітковини.

Але якщо у вас щільний графік або ви намагаєтеся щодня отримувати порції продуктів, вживання соку з капустою, шпинатом або іншої листової зелені може бути дуже корисним.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, як позбутися від постійного відчуття втоми.

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