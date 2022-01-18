Цей метод допоможе запакувати продукти для заморожування без вакууматора: знадобиться лише вода
Майже кожна господиня має, або хоче мати у себе на кухні вакууматор. Все тому, що такий прилад допоможе полегшити життя на кухні. Він стає у нагоді тоді, коли потрібно правильно підготувати продукти до заморожування, а саме запакувати їх так, щоб вони займали набагато менше місця у морозильній камері.
Однак, як запакувати продукти компактно без вакууматора, розповіла у Tik-Tok блогерка staceybdixon.
Як відомо, вакууматор захищає їжу від пошкоджень та дозволяє їй довше залишатися свіжою.
Але якщо такого помічника немає вдома, то допоможе миска з водою.
Для того, щоб заморозити продукти без вакууматора, знадобиться:
- пакет із замком zip-lock;
- миска з водою.
Технологія застосування:
Так, спочатку потрібно помістити необхідні продукти для заморожування у пакет.
Далі поступово опустіть пакет у миску з водою. Зокрема, у такий спосіб з нього почне виходити зайве повітря.
Потім закрийте пакет на блискавку та витріть його рушником.
Відео у мережі стало популярним та зібрало 1,7 мільйона переглядів та 94 тисячі лайків.
@staceybdixon How have I never known this until now? #lifehack original sound - Stacey D
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