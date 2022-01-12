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Этот лайфхак поможет, чтобы картошка при жарке не прилипала к сковородке

Автор: Татьяна Самарук

Во время жарки картофель часто прилипает к сковородке, или же просто разваливается. Поэтому в результате блюдо становится не очень привлекательным.

Как пожарить идеальный картофель, сообщили на странице "kuznecova_pp" в Instagram.

Так, специалисты поделились простым лайфхаком, с помощью которого продукт можно спасти и сделать его аппетитным и очень вкусным.

В частности, перед тем, как налить масло на сковородку, поверхность нужно присыпать солью и перемешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу, и блюдо получится цельным, хрустящим и золотистым. А самое главное она не будет разбрызгиваться масло.

В результате картофель станет вкусным и привлекательным.

Чтобы картошечка получилась вкусной, масло ароматизируют чесноком, перцем, мускатным орехом или другими специями на ваш вкус. Используйте жир в меру, чтобы не "утопился" нижний слой картофеля.

Полезнее жарить на рафинированном масле, в нем меньше калорий. На сале или смальце получается вкуснее.

Если картошку вы нарежете соломкой или брусочками, то она получится хрустящей, зажаренной и с золотистой корочкой.

А если порежете кубиками, то будет румяной, мягкой и сочной.

Ранее мы сообщали, почему картофель чернеет внутри и портится, и как этого избежать.

Также мы писали, как эффектно подать картофель на праздничный стол.

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картофель