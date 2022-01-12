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Цей лайфхак допоможе, щоб картопля при смаженні не прилипала до сковорідки

Автор: Тетяна Самарук

Під час смаження картопля часто прилипає до сковорідки, або ж просто розвалюється. Тому в результаті страва стає не дуже привабливою.

Як посмажити ідеальну картоплю, повідомили на сторінці "kuznecova_pp" в Instagram.

Так, фахівці поділились простим лайфхаком, за допомогою якого продукт можна врятувати та зробити його апетитним і дуже смачним.

Зокрема, перед тим, як налити олію на сковорідку, поверхню потрібно присипати сіллю і перемішати декілька секунд. Спеція вбере зайву вологу, і страва вийде цілісною, хрусткою і золотистою. А найголовніше вона не буде розбризкуватись олія.

В результаті картопля стане смачною та привабливою.

Щоб картопелька вийшла смачною, масло ароматизують часником, перцем, мускатним горіхом або іншими спеціями на ваш смак. Використовуйте жир в міру, щоб не "втопився" нижній шар картоплі.

Корисніше смажити на рафінованій олії, в ньому менше калорій. На салі або смальці виходить смачніше.

Якщо картоплю ви наріжете соломкою або брусочками, то вона вийде хрусткою, засмаженою і з золотистою скоринкою.

А якщо поріжете кубиками, то буде рум'яної, м'якою і соковитою.

Раніше ми повідомляли, чому картопля чорніє всередині й псується, і як цього уникнути.

Також ми писали, як ефектно подати картоплю на святковий стіл.

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картофель