ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот лайфхак поможет, чтобы картошка при жарке не прилипала к сковородке

Новина українською →
Среда 12 января 2022 19:55
Этот лайфхак поможет, чтобы картошка при жарке не прилипала к сковородке Что сделать, чтобы во время жарки картошка не прилипала к сковородке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время жарки картофель часто прилипает к сковородке, или же просто разваливается. Поэтому в результате блюдо становится не очень привлекательным.

Как пожарить идеальный картофель, сообщили на странице "kuznecova_pp" в Instagram.

Так, специалисты поделились простым лайфхаком, с помощью которого продукт можно спасти и сделать его аппетитным и очень вкусным.

В частности, перед тем, как налить масло на сковородку, поверхность нужно присыпать солью и перемешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу, и блюдо получится цельным, хрустящим и золотистым. А самое главное она не будет разбрызгиваться масло.

В результате картофель станет вкусным и привлекательным.

Чтобы картошечка получилась вкусной, масло ароматизируют чесноком, перцем, мускатным орехом или другими специями на ваш вкус. Используйте жир в меру, чтобы не "утопился" нижний слой картофеля.

Полезнее жарить на рафинированном масле, в нем меньше калорий. На сале или смальце получается вкуснее.

Если картошку вы нарежете соломкой или брусочками, то она получится хрустящей, зажаренной и с золотистой корочкой.

А если порежете кубиками, то будет румяной, мягкой и сочной.

Ранее мы сообщали, почему картофель чернеет внутри и портится, и как этого избежать.

Также мы писали, как эффектно подать картофель на праздничный стол.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель
LITE
Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды
Икона стиля: 5 культовых образов Одри Хепберн, которые никогда не выйдут из моды