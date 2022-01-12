Цей лайфхак допоможе, щоб картопля при смаженні не прилипала до сковорідки
Під час смаження картопля часто прилипає до сковорідки, або ж просто розвалюється. Тому в результаті страва стає не дуже привабливою.
Як посмажити ідеальну картоплю, повідомили на сторінці "kuznecova_pp" в Instagram.
Так, фахівці поділились простим лайфхаком, за допомогою якого продукт можна врятувати та зробити його апетитним і дуже смачним.
Зокрема, перед тим, як налити олію на сковорідку, поверхню потрібно присипати сіллю і перемішати декілька секунд. Спеція вбере зайву вологу, і страва вийде цілісною, хрусткою і золотистою. А найголовніше вона не буде розбризкуватись олія.
В результаті картопля стане смачною та привабливою.
Щоб картопелька вийшла смачною, масло ароматизують часником, перцем, мускатним горіхом або іншими спеціями на ваш смак. Використовуйте жир в міру, щоб не "втопився" нижній шар картоплі.
Корисніше смажити на рафінованій олії, в ньому менше калорій. На салі або смальці виходить смачніше.
Якщо картоплю ви наріжете соломкою або брусочками, то вона вийде хрусткою, засмаженою і з золотистою скоринкою.
А якщо поріжете кубиками, то буде рум'яної, м'якою і соковитою.
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