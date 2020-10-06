Этот клип про незрячего героя войны заставит вас плакать: мурашки по коже!

Группа "Біла Вежа" презентовала видео на песню "Не Ангел". И оно пробирает до слез
Финалисты шоу Х-Фактор, известная украинская группа "Біла Вежа" показала душещипательное видео на свою новую песню "Не Ангел".
"Мы очень хотели снять клип именно на эту песню, ведь сейчас, в 2020 году, во время карантина, общественный фокус немного сместился с событий на востоке Украины в глобальной борьбе с COVID-19. Однако мы считаем, что именно сейчас нужно напомнить всем украинцам: на востоке нашей страны воюют ребята, по которым тоскуют их любимые, их семьи. И что наши мысли, молитвы и поддержка - это, в том числе, то, что дает им силы выдержать ад войны. Держитесь, ребята, и возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Любовь и вера - сильнее за войну", - комментирует лидер группы Максим Иващенко.
Песня "Не Ангел" посвящена очень серьезной теме, поэтому рокеры со всей ответственностью подошли к созданию клипа и решили сделать все на высшем уровне. И знаменитый клипмейкер Виктор Скуратовский, который выступил режиссером видео, очень скрупулезно подошел ко всему процессу - выбора актеров, одежды для группы, локации, антуража.
Поэтому не удивительно, что украинцы высоко оценили это творение.
"Біла Вежа" презентовали видео на песню "Не Ангел"
Добавим, что главные роли в клипе исполнили участник "Танцев со звездами" Юрий Гурич и танцовщица шоу-балета Насти Каменских Юлия Аладько.
Ранее украинская группа посвятил песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.
Также мы писали о том, что рок-звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом украинцев и белорусов.