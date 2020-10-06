ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Цей кліп про незрячого героя війни змусить вас плакати: мурашки по шкірі!

Автор: Дмитрий Войналович

Гурт "Біла Вежа" презентував відео на пісню "Не Ангел". І воно пробирає до сліз

Фіналісти шоу Х-Фактор, відома українська група "Біла Вежа" показала зворушливе відео на свою нову пісню "Не Ангел".

"Ми дуже хотіли зняти кліп саме на цю пісню, адже зараз, у 2020 році, під час карантину, суспільний фокус трохи змістився з подій на сході України до глобальної боротьби із COVID-19. Проте ми вважаємо, що саме тепер потрібно нагадати усім українцям, що на сході нашої країни воюють хлопці, за якими сумують їхні кохані, їхні родини. І що наші думки, молитви та підтримка - це, в тому числі, те, що дає їм наснаги витримати пекло війни. Тримайтесь, хлопці, та повертайтеся скоріше живими та здоровими. Любов та віра - сильніші за війну", - коментує лідер групи Максим Іващенко.

Пісня "Не Ангел" присвячена дуже серйозної теми, тому рокери з усією відповідальністю підійшли до створення кліпу і вирішили зробити все на вищому рівні. І відомий кліпмейкер Віктор Скуратівський, який виступив режисером відео, дуже скрупульозно підійшов до всього процесу - вибору акторів, одягу для групи, локації, антуражу.

Тому не дивно, що українці високо оцінили це творіння.

Популярні новини
  • Крута пісня, класний кліп! Така печальна історія...
  • До сліз, до мурашок. Проникає в саме серце.
  • Мурашки по шкірі.... Ви великі молодці!
  • Сильна пісня, сильний кліп та історія про сильних людей!
  • Дуже гарно, проникливо, до мурах...
  • Патріотичний кліп. Дуже гарна робота, хлопці. До глибини душі мене аж пробрало. Щиро вам дякую!

"Біла Вежа" презентували відео на пісню "Не Ангел"

Додамо, що головні ролі у кліпі виконали учасник "Танців з зірками" Юрій Гурич і танцівниця шоу-балету Насті Каменських Юлія Аладько.

Раніше українська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.

Також ми писали про те, що рок-зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом українців і білорусів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України музыка