Этот клип про незрячего героя войны заставит вас плакать: мурашки по коже!

Кадр из нового клипа группы "Біла Вежа"

Группа "Біла Вежа" презентовала видео на песню "Не Ангел". И оно пробирает до слез

Финалисты шоу Х-Фактор, известная украинская группа "Біла Вежа" показала душещипательное видео на свою новую песню "Не Ангел".

"Мы очень хотели снять клип именно на эту песню, ведь сейчас, в 2020 году, во время карантина, общественный фокус немного сместился с событий на востоке Украины в глобальной борьбе с COVID-19. Однако мы считаем, что именно сейчас нужно напомнить всем украинцам: на востоке нашей страны воюют ребята, по которым тоскуют их любимые, их семьи. И что наши мысли, молитвы и поддержка - это, в том числе, то, что дает им силы выдержать ад войны. Держитесь, ребята, и возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Любовь и вера - сильнее за войну", - комментирует лидер группы Максим Иващенко.

Песня "Не Ангел" посвящена очень серьезной теме, поэтому рокеры со всей ответственностью подошли к созданию клипа и решили сделать все на высшем уровне. И знаменитый клипмейкер Виктор Скуратовский, который выступил режиссером видео, очень скрупулезно подошел ко всему процессу - выбора актеров, одежды для группы, локации, антуража.

Поэтому не удивительно, что украинцы высоко оценили это творение.

Крута пісня, класний кліп! Така печальна історія...

До сліз, до мурашок. Проникає в саме серце.

Мурашки по шкірі.... Ви великі молодці!

Сильна пісня, сильний кліп та історія про сильних людей!

Дуже гарно, проникливо, до мурах...

Патріотичний кліп. Дуже гарна робота, хлопці. До глибини душі мене аж пробрало. Щиро вам дякую!

"Біла Вежа" презентовали видео на песню "Не Ангел"

Добавим, что главные роли в клипе исполнили участник "Танцев со звездами" Юрий Гурич и танцовщица шоу-балета Насти Каменских Юлия Аладько.

Ранее украинская группа посвятил песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.

Также мы писали о том, что рок-звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом украинцев и белорусов.