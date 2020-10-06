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Этот клип про незрячего героя войны заставит вас плакать: мурашки по коже!

Вторник 06 октября 2020 15:05
Этот клип про незрячего героя войны заставит вас плакать: мурашки по коже!
Кадр из нового клипа группы "Біла Вежа"
Автор: Дмитрий Войналович

Группа "Біла Вежа" презентовала видео на песню "Не Ангел". И оно пробирает до слез

Финалисты шоу Х-Фактор, известная украинская группа "Біла Вежа" показала душещипательное видео на свою новую песню "Не Ангел".

"Мы очень хотели снять клип именно на эту песню, ведь сейчас, в 2020 году, во время карантина, общественный фокус немного сместился с событий на востоке Украины в глобальной борьбе с COVID-19. Однако мы считаем, что именно сейчас нужно напомнить всем украинцам: на востоке нашей страны воюют ребята, по которым тоскуют их любимые, их семьи. И что наши мысли, молитвы и поддержка - это, в том числе, то, что дает им силы выдержать ад войны. Держитесь, ребята, и возвращайтесь скорее живыми и здоровыми. Любовь и вера - сильнее за войну", - комментирует лидер группы Максим Иващенко.

Песня "Не Ангел" посвящена очень серьезной теме, поэтому рокеры со всей ответственностью подошли к созданию клипа и решили сделать все на высшем уровне. И знаменитый клипмейкер Виктор Скуратовский, который выступил режиссером видео, очень скрупулезно подошел ко всему процессу - выбора актеров, одежды для группы, локации, антуража.

Поэтому не удивительно, что украинцы высоко оценили это творение.

  • Крута пісня, класний кліп! Така печальна історія...
  • До сліз, до мурашок. Проникає в саме серце.
  • Мурашки по шкірі.... Ви великі молодці!
  • Сильна пісня, сильний кліп та історія про сильних людей!
  • Дуже гарно, проникливо, до мурах...
  • Патріотичний кліп. Дуже гарна робота, хлопці. До глибини душі мене аж пробрало. Щиро вам дякую!

"Біла Вежа" презентовали видео на песню "Не Ангел"

    Добавим, что главные роли в клипе исполнили участник "Танцев со звездами" Юрий Гурич и танцовщица шоу-балета Насти Каменских Юлия Аладько.

    Ранее украинская группа посвятил песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.

    Также мы писали о том, что рок-звезды сняли мощное видео для всех несокрушимых и сильных духом украинцев и белорусов.

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