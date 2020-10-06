Цей кліп про незрячого героя війни змусить вас плакати: мурашки по шкірі!

Гурт "Біла Вежа" презентував відео на пісню "Не Ангел". І воно пробирає до сліз
Фіналісти шоу Х-Фактор, відома українська група "Біла Вежа" показала зворушливе відео на свою нову пісню "Не Ангел".
"Ми дуже хотіли зняти кліп саме на цю пісню, адже зараз, у 2020 році, під час карантину, суспільний фокус трохи змістився з подій на сході України до глобальної боротьби із COVID-19. Проте ми вважаємо, що саме тепер потрібно нагадати усім українцям, що на сході нашої країни воюють хлопці, за якими сумують їхні кохані, їхні родини. І що наші думки, молитви та підтримка - це, в тому числі, те, що дає їм наснаги витримати пекло війни. Тримайтесь, хлопці, та повертайтеся скоріше живими та здоровими. Любов та віра - сильніші за війну", - коментує лідер групи Максим Іващенко.
Пісня "Не Ангел" присвячена дуже серйозної теми, тому рокери з усією відповідальністю підійшли до створення кліпу і вирішили зробити все на вищому рівні. І відомий кліпмейкер Віктор Скуратівський, який виступив режисером відео, дуже скрупульозно підійшов до всього процесу - вибору акторів, одягу для групи, локації, антуражу.
Тому не дивно, що українці високо оцінили це творіння.
"Біла Вежа" презентували відео на пісню "Не Ангел"
Додамо, що головні ролі у кліпі виконали учасник "Танців з зірками" Юрій Гурич і танцівниця шоу-балету Насті Каменських Юлія Аладько.
Раніше українська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.
Також ми писали про те, що рок-зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом українців і білорусів.