Цей кліп про незрячого героя війни змусить вас плакати: мурашки по шкірі!

Кадр з нового кліпу групи "Біла Вежа"

Гурт "Біла Вежа" презентував відео на пісню "Не Ангел". І воно пробирає до сліз

Фіналісти шоу Х-Фактор, відома українська група "Біла Вежа" показала зворушливе відео на свою нову пісню "Не Ангел".

"Ми дуже хотіли зняти кліп саме на цю пісню, адже зараз, у 2020 році, під час карантину, суспільний фокус трохи змістився з подій на сході України до глобальної боротьби із COVID-19. Проте ми вважаємо, що саме тепер потрібно нагадати усім українцям, що на сході нашої країни воюють хлопці, за якими сумують їхні кохані, їхні родини. І що наші думки, молитви та підтримка - це, в тому числі, те, що дає їм наснаги витримати пекло війни. Тримайтесь, хлопці, та повертайтеся скоріше живими та здоровими. Любов та віра - сильніші за війну", - коментує лідер групи Максим Іващенко.

Пісня "Не Ангел" присвячена дуже серйозної теми, тому рокери з усією відповідальністю підійшли до створення кліпу і вирішили зробити все на вищому рівні. І відомий кліпмейкер Віктор Скуратівський, який виступив режисером відео, дуже скрупульозно підійшов до всього процесу - вибору акторів, одягу для групи, локації, антуражу.

Тому не дивно, що українці високо оцінили це творіння.

Крута пісня, класний кліп! Така печальна історія...

До сліз, до мурашок. Проникає в саме серце.

Мурашки по шкірі.... Ви великі молодці!

Сильна пісня, сильний кліп та історія про сильних людей!

Дуже гарно, проникливо, до мурах...

Патріотичний кліп. Дуже гарна робота, хлопці. До глибини душі мене аж пробрало. Щиро вам дякую!

"Біла Вежа" презентували відео на пісню "Не Ангел"

Додамо, що головні ролі у кліпі виконали учасник "Танців з зірками" Юрій Гурич і танцівниця шоу-балету Насті Каменських Юлія Аладько.

Раніше українська група присвятила пісню 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.

Також ми писали про те, що рок-зірки зняли потужне відео для всіх незламних і сильних духом українців і білорусів.