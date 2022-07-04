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Этот украинский фрукт продлит вашу жизнь на пять лет

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Понедельник 04 июля 2022 09:20
Этот украинский фрукт продлит вашу жизнь на пять лет Фото: Ученые признали украинский фрукт самым полезным в мире (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Самый популярный и доступный каждому украинцу фрукт назван самым полезным в мире. Диетологи уверены, что регулярное употребление продукта способно продлить вашу жизнь до пяти лет.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о наших яблоках!

"Яблоко - это "полный спектр здоровых фруктов", богатый органическими кислотами, витаминами, минералами, пищевыми волокнами, полифенолами, флавоноидами и другими питательными веществами", - уверена эксперт.

Доктор Гарсия напомнила, что в соответствии с оценками питательных веществ Министерства сельского хозяйства США, яблоки имеют наибольшее количество питательных веществ среди всех фруктов.

"Употребление яблок ежедневно предотвращает многие хронические заболевания", - добавила медик.

Что такого полезного в яблоках

Яблоки являются фруктами с наибольшим количеством флавоноидов, которые являются мощными биоактивными соединениями. Человеческий организм не может синтезировать флавоноиды.

Флавоноиды имеют широкий спектр биологической и фармакологической активности, оказывают противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное, антиоксидантное, антивозрастное и другие действия.

Все больше доказательств роли флавоноидов в профилактике основных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, рак, диабет и т. д.

"Флавоноиды в яблоках сосредоточены в основном возле кожуры, поэтому ешьте яблоки, не очищая их", - советует медик.

Как правило, чем темнее яблоко, тем выше в нем содержание флавоноидов.

"Некоторые диетологи считают яблоки "хорошими лекарствами", которые помогают увеличить продолжительность жизни, а употребление яблока в день может продлить среднюю продолжительность жизни на 3-5 лет", - резюмировала доктор Гарсиа.

Самое темное яблоко в мире - Черный алмаз (бриллиант)

Это уроженец Новой Зеландии, затем завезенный в Китай, где он был посажен в Тибете. Говорят, такое яблоко необычайно сладкое и вкусное.

Еще несколько лет назад - это была страшная экзотика для украинцев. Впрочем, сейчас в продаже появились саженцы яблони, стоимостью до 200 грн.

Этот украинский фрукт продлит вашу жизнь на пять лет

Фото: яблоко сорта Черный бриллиант (facebook)

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