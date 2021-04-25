Этот фрукт навсегда избавит вас от проблем с желудком и защитит от смертельных болезней

Кишечник считается "главным органом долголетия", так как он отвечает за общий иммунитет организма и обладает способностью противостоять многих опасным заболеваниям.

Как показывают новые исследования, есть фрукт, который при ежедневном применении способен увеличить содержание полезных микробов в кишечнике человека, которые необходимы для здорового пищеварения. И этот фрукт – авокадо.

Авокадо заставляет организм усваивать меньше усваивать жира из других продуктов, значительно повышать производство коротких цепочек жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы, а также помогает регулировать аппетит и стимулирует нормальный уровень сахара в крови.

Ученые пригласили для исследования 163 взрослых человека в возрасте от 25 до 45 лет с избыточным весом. Всех добровольцев разделили на две группы. Одна группа ежедневно получала по одному авокадо на человека.

Через 12 недель были проведены лабораторные анализы контрольной группы и установлено, что в кишечнике было больше микробов, необходимых для расщепления клетчатки и образования метаболитов.

Также анализы добровольцев показали снижение концентрации желчных кислот и увеличение содержания жирных кислот.