Этот алкоголь убивает зубы: пейте только через соломинку

Врач-стоматолог назвала самый опасный алкогольный напиток для зубов, который лучше пить через соломинку, а после - очищать полость рта. Кроме того специалист рассказала про спиртной напиток, который не навредит состоянию ваших зубов.

Так, по словам дантиста из США Эвелин Лукас-Перри, самыми вредными являются сладкие алкогольные коктейли. Об этом сообщает realsimple.com.

И дело не только в сахаре, а в сочетании спирта с ним. Это подвергает ротовую полость воздействию кислотности, снижению твердости эмали и повышенной чувствительности зубов.

На втором месте по вредности стоит вино. И здесь дело в сахаре, а также в красителе (речь о красном вине).

"Длительное употребление вина не дает вашим зубам времени восстановиться, и, как следствие, делает и зубы более склонными к покраске", - объясняет дантист.

Не менее вредным является и употребление шампанского из-за пузырьков, которые усиливают разрушающий эффект, причем не только на зубы, но и десна.

Интересно, что самым безопасным для зубов алкоголем стоматолог считает пиво. И здесь дело в более низкой кислотности и в большом содержании воды.

Чтобы удалить зубной налет и бактерии с поверхности зубов, важно поддерживать водный баланс. Опасный для полости рта алкоголь стоит пить через соломинку, а после употребления такого спиртного стоит пожевать жевательную резинку без сахара.

Интересно, что красное вино, в свою очередь, благодаря содержанию в нем полифенола ресвератрола поможет замедлить старение и укрепит здоровье. Но это все при условии умеренного употребления.

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