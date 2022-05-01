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Этот алкоголь признали самым вредным для сердца

Фото: Какой алкоголь самый вредный для сердца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Медики рассказали, какой алкоголь является самым вредным для сердца, а какие виды спиртных напитков можно себе изредка позволить.

Об этом пишет Eatthis.

Речь идет о коктейле эспрессо мартини Espresso Martini) - коктейль на основе водки, кофейного ликера, кофе эспрессо и сахарного сиропа.

"Смесь алкоголя - депрессанта, и кофеина - стимулятора, может оказать повреждающее воздействие на сердце и все системы органов", - объясняет врач Сидни Грин.

Фото: коктейль эспрессо мартини (delish.com)

Дело в том, что кофеин ускоряет сердечный ритм, повышает кровяное давление и активизирует центральную нервную систему.

При этом, согласно последним исследованием, само по себе употребление кофе может снизить риск сердечной недостаточности. Проблема с эспрессо мартини заключается в том, что кофе смешивается с алкоголем.

"Кофеин маскирует действие алкоголя, что может привести к тому, что кто-то выпьет больше, чем обычно может выдержать", - отмечает медик.

Помимо воздействия на сердце, эспрессо-мартини, еще и очень калорийный и сладкий.

"Алкоголь - это токсин для организма, и от его употребления нет никакой пользы для здоровья. Но если вы хотите побаловать себя менее опасным вариантом является вино, чистый алкоголь со льдом, пиво или сидр", - добавила врач

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