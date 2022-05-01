RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей алкоголь визнали найшкідливішим для серця

Фото: який алкоголь найшкідливіший для серця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Медики розповіли, який алкоголь є найшкідливішим для серця, а які види спиртних напоїв можна собі зрідка дозволити.

Про це пише Eatthis.

Йдеться про коктейль еспресо мартіні Espresso Martini) - коктейль на основі горілки, кавового лікеру, кави еспресо і цукрового сиропу.

"Суміш алкоголю - депресанта, і кофеїну - стимулятора, може чинити шкідливу дію на серце і всі системи органів", - пояснює лікар Сідні Грін.

Фото: коктейль Еспресо мартіні (delish.com)

Справа в тому, що кофеїн прискорює серцевий ритм, підвищує кров'яний тиск і активізує центральну нервову систему.

При цьому, згідно з останніми дослідженнями, саме по собі вживання кави може знизити ризик серцевої недостатності. Проблема з еспресо мартіні полягає в тому, що кава змішується з алкоголем.

"Кофеїн маскує дію алкоголю, що може призвести до того, що хтось вип'є більше, ніж зазвичай може витримати", - зазначає медик.

Крім впливу на серце, еспресо-мартіні, ще й дуже калорійний і солодкий.

"Алкоголь - це токсин для організму, і від його вживання немає ніякої користі для здоров'я. Але якщо ви хочете побалувати себе менш небезпечним варіантом є вино, чистий алкоголь з льодом, пиво або сидр", - додала лікар

Раніше ми писали, що таке вечірній алкоголізм, і як зрозуміти, що ви залежні.

Читайте РБК-Україна в Google News
алкоголь