Цей алкоголь дуже небезпечний: може обвалити цукор в крові до критичного рівня

Вчені назвали найбільш небезпечний алкоголь (Фото: freepik.com)

Певні продукти та напої здатні доставити багато клопоту з рівнем цукру в крові навіть тим, у кого немає цукрового діабету. Медики рекомендують виключати такі продукти з раціону або обмежувати їх вживання, щоб уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Деякі види алкоголю здатні не просто знизити рівень цукру в крові до небезпечного рівня, але і викликати серйозні та навіть необоротні наслідки. Вчені назвали види алкоголю, які не варто вживати в першу чергу людям з діабетом 2 типу. Про це пише видання Express.

Надмірне вживання алкоголю здатне викликати неприємні ефекти та порушити роботу декількох органів організму людини. І більшість з них, за словами фахівців, підвищують рівень цукру в крові, а потім небезпечним способом його знижують. Найжорстокіший ефект можуть дати пиво, солодкі вина, хереси та різні лікери.

"Якщо ви вип'єте кілька таких напоїв, то можете очікувати підвищення рівня цукру в крові з подальшим стійким падінням через кілька годин, особливо під час сну", - пояснюють лікарі.

Вони підкреслюють, що гіпоглікемія – не менш небезпечний стан, ніж й підвищений рівень цукру в крові.

"Рівень цукру в крові дуже низький – набагато вище стає ризик розвитку серцевої аритмії, пошкодження мозку та інфаркту міокарда", - додають британські фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали вік, в якому пити алкоголь особливо небезпечно для здоров'я.

А також розповідали про те, що вчені знайшли алкоголь, який дуже корисний для здоров'я жінок.