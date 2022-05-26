100 гривен за кило - не предел: в этом году цена гречки в Украине побьет все рекорды

С каждым днем украинцы сталкиваются с повышением цен на крупы. Исключением не стала и гречка. Наоборот - эта крупа является лидером по подорожанию.
Прогноз относительно цены на гречку и о причинах дефицита - читайте в нашем материале ниже.
С начала века посевные площади гречневой культуры сократились в 7 раз, что привело к уменьшению сбора урожая в 4,5 раза. Такая тенденция обусловлена низкой рентабельностью культуры и изменением климата.
В то же время ежегодно украинцы в среднем потребляют 130-140 тысяч тонн гречневой крупы.
"Учитывая сокращение посевных территорий Украина начала экспортировать гречку из России, а также Беларуси и Казахстана. По понятным причинам с началом полномасштабного вторжения агрессора, импортировать гречку больше мы не можем", - говорит в комментарии Styler финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.
В этом году, учитывая фактор безопасности, посевная площадь гречки в Украине значительно уменьшилась. По данным Минагрополитики, по состоянию на 12 мая (прошло 90% посевной кампании) было посеяно лишь около 12 тысяч тонн гречки.
Посевная площадь гречки в Украине сильно уменьшилась
Учитывая такую динамику, в этом году Украина сможет собрать примерно лишь 20 тысяч тонн гречки при необходимом минимуме в 100 тысяч тонн.
"Такой огромный дефицит (более 80 тысяч тонн) неоткуда импортировать, поэтому, учитывая большой спрос на него и низкое предложение, цены продолжат расти", - отмечает эксперт.
Прогноз, исходя из средней урожайности и динамикой посева гречки в 2022 году
По официальным данным Госстата, стоимость одного килограмма гречки с начала года выросла минимум на 32% - до 62 грн за килограмм. Однако в магазинах и супермаркетах уже можно увидеть цены и 80-90 гривен.
Учитывая, указанные аспекты, цена на гречку, к сожалению, продолжит расти, и в ближайшее время мы увидим ценники более 100 гривен за килограмм.
"Для того, чтобы в последующие годы исправить ситуацию, государству нужно взять под свой контроль увеличение посевных площадей гречневой крупы с помощью целевых дотаций производителей", - говорит Слуцкий.
"Только так мы сможем увеличить урожай гречки, избавиться от импортной зависимости и уменьшить цены для украинцев", - заключает эксперт.
Ранее мы писали, что гречка в Украине может полностью исчезнуть с полок магазинов.
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