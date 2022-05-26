100 гривен за кило - не предел: в этом году цена гречки в Украине побьет все рекорды

Почему гречка взлетела в цене

С начала века посевные площади гречневой культуры сократились в 7 раз, что привело к уменьшению сбора урожая в 4,5 раза. Такая тенденция обусловлена низкой рентабельностью культуры и изменением климата.

В то же время ежегодно украинцы в среднем потребляют 130-140 тысяч тонн гречневой крупы.

"Учитывая сокращение посевных территорий Украина начала экспортировать гречку из России, а также Беларуси и Казахстана. По понятным причинам с началом полномасштабного вторжения агрессора, импортировать гречку больше мы не можем", - говорит в комментарии Styler финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

В этом году, учитывая фактор безопасности, посевная площадь гречки в Украине значительно уменьшилась. По данным Минагрополитики, по состоянию на 12 мая (прошло 90% посевной кампании) было посеяно лишь около 12 тысяч тонн гречки.

Посевная площадь гречки в Украине сильно уменьшилась

Учитывая такую динамику, в этом году Украина сможет собрать примерно лишь 20 тысяч тонн гречки при необходимом минимуме в 100 тысяч тонн.

"Такой огромный дефицит (более 80 тысяч тонн) неоткуда импортировать, поэтому, учитывая большой спрос на него и низкое предложение, цены продолжат расти", - отмечает эксперт.

Прогноз, исходя из средней урожайности и динамикой посева гречки в 2022 году

Что будет с ценами на гречку

По официальным данным Госстата, стоимость одного килограмма гречки с начала года выросла минимум на 32% - до 62 грн за килограмм. Однако в магазинах и супермаркетах уже можно увидеть цены и 80-90 гривен.

Учитывая, указанные аспекты, цена на гречку, к сожалению, продолжит расти, и в ближайшее время мы увидим ценники более 100 гривен за килограмм.

"Для того, чтобы в последующие годы исправить ситуацию, государству нужно взять под свой контроль увеличение посевных площадей гречневой крупы с помощью целевых дотаций производителей", - говорит Слуцкий.

"Только так мы сможем увеличить урожай гречки, избавиться от импортной зависимости и уменьшить цены для украинцев", - заключает эксперт.