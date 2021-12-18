Вы этого точно не знали раньше! Какие крупы перед варкой промывать необязательно

Не все крупы нужно мыть перед приготовлением. Некоторые промывать водой нужно обязательно, а некоторые лучше сразу засыпать в кастрюлю.
Какие крупы нужно промывать перед варкой, а какие не стоит – читайте ниже.
Обязательно нужно промывать рис, гречку, пшено, перловку, горох, чечевицу и нут. Рис, перловку и пшено нужно промывать до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачная.
Промывать эти крупы нужно не только для того, чтобы избавиться от мусора и грязи, а, чтобы вымыть все остатки мучного шара на зернах. Именно из-за него слипается каша при приготовлении.
Горох, фасоль, рис и перловку эксперты рекомендуют еще и замачивать на несколько часов до приготовления.
Гречку, перловку, пшеничную крупу – лучше всего промывать в теплой воде. Это избавит вас от горечи и неприятного привкуса.
Рис и пшено промывайте в холодной воде. Как советуют кулинары – для лучшего результата воду нужно сменить 6-8 раз.
Вы удивитесь, но не промывать перед готовкой можно булгур. Эта крупа уже прошла предварительную обработку и для приготовления нужен только кипяток.
Не нужно промывать манку, овсянку или геркулесовые хлопья. Эти продукты быстро впитывают воду и становятся непригодными для пищи.
Не следует замачивать и промывать кус-кус. Эту крупу можно перебрать вручную.
Также не стоит промывать кукурузную и ячменную крупу. Их можно очистить от мусора вручную.
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