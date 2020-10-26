Это жесть: в Чернигове на местных выборах голосовали за Путина (фото)

Местные выборы 2020 в Украине завершились и ЦВК подсчитывает голоса, чтобы вскоре объявить результаты. Как оказалось, нарушения на участках - это еще не все беды, которые происходили в воскресенье. К примеру, в Чернигове зафиксировали факт "голосования" за партию Владимира Путина "Единая Россия".

Как оказалось, человек просто вписал в бюлетень название партии и оставил за нее свой голос. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - написал мужчина под фото.

В Чернигове голосовали за Путина (фото: facebook.com/ihor.poluyan)

В комментариях украинцы пришли в гнев от такого факта и написали, что таким людям не место в Украине.

Жах!

Это жесть.

Я вважаю, що конкретно ця людина і подібні до неї, повинні їхати в росію і голосувати там за путіна. (росія і путін з маленької літери написала навмисно.

Якщо у Вас є фото бюлетеня, то напевно Ви і голосували.

Надо просто прочитать, что говорит закон о такой порче бюллетеня. Кто-то больной на голову внес в бюллетень дополнение, на которое у него нет права.

Отметим, что по закону такой бюллетень считается испорченным и не подлежит регистрации.

Как мы писали ранее, на местных выборах в Украине фиксировали очень необычные нарушения