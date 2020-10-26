Це жесть: у Чернігові на місцевих виборах голосували за Путіна (фото)

У Чернігові на місцевих виборах стався кричущий інцидент
Місцеві вибори 2020 в Україні завершилися і ЦВК підраховує голоси, щоб незабаром оголосити результати. Як виявилося, порушення на дільницях - це ще не всі біди, які відбувалися в неділю. Приміром, у Чернігові зафіксували факт "голосування" за партію Володимира Путіна "Єдина Росія".
Як виявилося, людина просто вписав в бюлетень назва партії і залишив свій голос за неї. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Ігор Полуян.
"Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на дільниці голосують за Путіна і партію "Єдина Росія", - написав чоловік під фото.
В коментарях українці прийшли в лють від такого факту і написали, що таким людям не місце в Україні.
Відзначимо, що за законом такий бюлетень вважається зіпсованим і не підлягає реєстрації.
Як ми писали раніше, на місцевих виборах в Україні фіксували дуже незвичайні порушення