Це жесть: у Чернігові на місцевих виборах голосували за Путіна (фото)

Місцеві вибори 2020 в Україні завершилися і ЦВК підраховує голоси, щоб незабаром оголосити результати. Як виявилося, порушення на дільницях - це ще не всі біди, які відбувалися в неділю. Приміром, у Чернігові зафіксували факт "голосування" за партію Володимира Путіна "Єдина Росія".

Як виявилося, людина просто вписав в бюлетень назва партії і залишив свій голос за неї. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Ігор Полуян.

"Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на дільниці голосують за Путіна і партію "Єдина Росія", - написав чоловік під фото.

Чернігові голосували за Путіна (фото: facebook.com/ihor.poluyan)

В коментарях українці прийшли в лють від такого факту і написали, що таким людям не місце в Україні.

Жах!

Це жесть.

Я вважаю, що конкретно ця людина і подібні до неї, повинні їхати в росію і голосувати за путіна. (росія і путін з маленької літери написала навмисно).

Якщо у Вас є фото бюлетеня, то напевно Ви і голосували.

Треба просто прочитати, що говорить закон про такий псування бюлетеня. Хтось хворий на голову вніс в бюлетень додаток, на яке у нього немає права.

Відзначимо, що за законом такий бюлетень вважається зіпсованим і не підлягає реєстрації.

Як ми писали раніше, на місцевих виборах в Україні фіксували дуже незвичайні порушення