"Болгарка" на участке и кофе на голове: самые странные нарушения на местных выборах

Местные выборы в Украине прошли с нарушениями (фото: РБК-Украина)

На местных выборах в Украине фиксировали очень необычные нарушения

Местные выборы 2020 завершились и сейчас идет подсчет голосов. Окончательные данные победителей ЦВК обещает опубликовать через 2-3 дня. Отметим, что в ходе выборов наблюдатели зафиксировали очень необычные нарушения. Об этом сообщает ТСН.

Кастрюли вместо сейфа

Например, в Днепре на избирательном участке на проспекте Драгоманова, 50, бюллетени вместо сейфа поместили в кастрюли. Это сделали так, потому что сейф оказался слишком мал для такого количества бюллетеней. Об этом рассказала глава участковой избирательной комиссии Людмила Волнянская.

Подкуп голосов избирателей в Кропивницком

В Кропивницком за то, чтобы отдать голос за определенного кандидата, предлагали от 400 до 1000 гривен. К схеме были привлечены несколько человек. Сейчас следователи доказывают причастность самого кандидата к этой сделке. Посредник теперь будет отвечать перед законом, ему грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

Разрезание замка в Херсонской области

В Верхнем Рогачике сейф распиливали болгаркой. Дело в том, что утром члены комиссии не смогли получить бюллетени - заклинило замок. На помощь вызвали бойцов службы чрезвычайных ситуаций. Те срезали замок "болгаркой". Полиция при этом всем присутствовала.

Кофе вылили на голову

На одном из участков в местном колледже кандидат Антон Головенко облил наблюдателя кофе за то, что тот сделал замечание об агитации на участке. Выяснять что произошло - приехал другой кандидат в депутаты в облсовет - Игорь Колтунов. Все это вылилось в потасовку, зачинщиков еле разняли.

Напомним, региональные Telegram-каналы публиковали множество фото и видео, на которых видно, как кабинки для голосования соорудили просто из подручных материалов. При этом в некоторых местах в кабинках даже было темно, поскольку на избирательном участке не было света.