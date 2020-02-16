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Это заболевание поражает каждого третьего: названы опасные симптомы

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 22:14
Это заболевание поражает каждого третьего: названы опасные симптомы
Врачи назвали симптомы опасного заболевания (Фото: pixabay.com)

Медики рассказали, как обнаружить серьезное заболевание кожи

Заболевание кожи, а также различные грибки – это проблема, которая поражает почти каждого третьего жителя Украины. Однако многие не знают, что у них развивается микоз или грибок ногтевой пластины. О том, как распознать опасный недуг и как с ним бороться – в материале Styler.

Как рассказала дерматолог Светлана Якубовская, грибок стопы возникает из-за грибковой инфекции, а подхватить ее можно где угодно. По словам врача, основными причинами для заражения являются:

  • Использование чужой обуви
  • Использование чужого полотенца
  • Хождение босиком по полу в бане, раздевалках, бассейна, тренажерных залах и других общественных местах
  • Использование чужой одежды – чулки, носки, колготки.
  • Тесная, неподходящая обувь.
  • Повышенная потливость ног.
  • Сахарный диабет, а также нарушение кровообращения в области нижних конечностей.
  • Травмы или трещины на стопах.
  • Прием некоторых лекарств – гормоны, иммуносупрессоры и другие.

Симптомы заболевания

Основным симптомами грибка ног являются: зуд в области стоп, легкое или сильное шелушение между пальцами ног, в области стопы, высыпания на коже, гнойники, пузырьки.

Как лечить

Лечить грибок стопы нужно очень тщательно и в первую очередь – обязательно обратиться за помощью к дерматологу. Простого нанесения противогрибковых кремов и мазей будет недостаточно и только врач сможет назначить подходящую терапию на основе лабораторных анализов. Важно соблюдать все рекомендации врача и не нарушать основные правила лечения:

  • регулярность нанесения лекарственных средств (утром и/или вечером от 2 до 4 недель);
  • удобная форма средства (крем/мазь/спрей);
  • при неэффективности наружного лечения нередко врач может добавить и таблетки;
  • при утолщенной коже стоп параллельно хорошо добавить кремы с мочевиной/молочной кислотой;
  • в процессе лечения обрабатывайте обе стопы.
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