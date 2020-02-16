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Це захворювання вражає кожного третього: названі небезпечні симптоми

STYLERЖиття    16.02.2020 - 22:14
Це захворювання вражає кожного третього: названі небезпечні симптоми
Лікарі назвали симптоми небезпечного захворювання (Фото: pixabay.com)

Медики розповіли, як виявити серйозне захворювання шкіри

Захворювання шкіри, а також різні грибки – це проблема, яка вражає майже кожного третього жителя України. Однак багато хто не знає, що у них розвивається мікоз або грибок нігтьової пластини. Про те, як розпізнати небезпечну недугу і як з нею боротися – в матеріалі Styler.

Як розповіла дерматолог Світлана Якубовська, грибок стопи виникає через грибкову інфекцію, а підхопити її можна де завгодно. За словами лікаря, основними причинами для зараження є:

  • Використання чужого взуття
  • Використання чужого рушника
  • Ходіння босоніж по підлозі в лазні, роздягальнях, басейні, тренажерних залах та інших громадських місцях
  • Використання чужого одягу – панчохи, шкарпетки, колготки.
  • Тісне, невідповідне взуття.
  • Підвищена пітливість ніг.
  • Цукровий діабет, а також порушення кровообігу в області нижніх кінцівок.
  • Травми або тріщини на стопах.
  • Приймання деяких ліків – гормони, і інші імуносупресори.

Симптоми захворювання

Основними симптомами грибка ніг є: сверблячка в області стоп, легке або сильне лущення між пальцями ніг, в області стопи, висипання на шкірі, гнійники, бульбашки.

Як лікувати

Лікувати грибок стопи потрібно дуже ретельно і в першу чергу – обов'язково звернутися за допомогою до дерматолога. Простого нанесення протигрибкових кремів і мазей буде недостатньо і тільки лікар зможе призначити відповідну терапію на основі лабораторних аналізів. Важливо дотримуватися всіх рекомендації лікаря і не порушувати основні правила лікування:

  • регулярність нанесення лікарських засобів (вранці та/або ввечері від 2 до 4 тижнів);
  • зручна форма засоби (крем, мазь/спрей);
  • при неефективності зовнішнього лікування нерідко лікар може додати та таблетки;
  • при товстій шкірі стоп паралельно добре додати креми з сечовиною/молочною кислотою;
  • у процесі лікування обробляйте обидві стопи
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