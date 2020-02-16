Це захворювання вражає кожного третього: названі небезпечні симптоми

Медики розповіли, як виявити серйозне захворювання шкіри
Захворювання шкіри, а також різні грибки – це проблема, яка вражає майже кожного третього жителя України. Однак багато хто не знає, що у них розвивається мікоз або грибок нігтьової пластини. Про те, як розпізнати небезпечну недугу і як з нею боротися – в матеріалі Styler.
Як розповіла дерматолог Світлана Якубовська, грибок стопи виникає через грибкову інфекцію, а підхопити її можна де завгодно. За словами лікаря, основними причинами для зараження є:
Основними симптомами грибка ніг є: сверблячка в області стоп, легке або сильне лущення між пальцями ніг, в області стопи, висипання на шкірі, гнійники, бульбашки.
Лікувати грибок стопи потрібно дуже ретельно і в першу чергу – обов'язково звернутися за допомогою до дерматолога. Простого нанесення протигрибкових кремів і мазей буде недостатньо і тільки лікар зможе призначити відповідну терапію на основі лабораторних аналізів. Важливо дотримуватися всіх рекомендації лікаря і не порушувати основні правила лікування: