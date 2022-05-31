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"Это ее выбор": стало известно, где будет учиться дочь Зеленского после школы

Фото: Елена Зеленская с дочерью (instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Людмила Жукова

Жена президента Украины Елена Зеленская очень надеется, что все дети осенью смогут вернуться к учебе. Ее дочка-выпускница уже определилась, куда будет поступать.

Об этом первая леди рассказала на видео в Instagram.

Куда будет поступать дочка Зеленского

По словам Елены Зеленской в такое трудное для страны время у ее дочери не будет выпускного в школе, но она свое решение не изменила и собирается поступать в украинский вуз.

"Мы свои планы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. И я счастлива, потому что не хотела разводиться. Она будет сдавать мультимедийный тест и сейчас к нему готовиться", - рассказала первая леди.

Зеленская счастлива, что они будут вместе в Украине. Профессию, которую выбрала дочь, Елена не сказала.

"Это гуманитарное направление", - намекнула она.

Что касается 9-летнего Кирилла, то он, как другие его сверстники, мечтает первого сентября вернуться в школу и увидеться с одноклассниками.

Что известно о дочке Зеленских

Александре Зеленской сейчас 17 лет, она родилась в 2004 году в Киеве.

Саша училась в Новопечерской школе в Печерском районе столицы.

Семья президента Владимира Зеленского (фото:instagram.com/olenazelenska_official)

Как мы ранее писали, Елена Зеленская появилась на людях в вышиванке.

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Елена Зеленская