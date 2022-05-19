Первая леди Украины в День вышиванки: яркие фото Зеленской

Украина сегодня отмечает День вышиванки. Это важный праздник для всех украинцев и обычно в этот день жители нашей страны надевают вышитую одежду.

Первая леди Украины Елена Зеленская также поздравила украинцев с Днем вышиванки и опубликовала на своей странице в Instagram яркое фото.

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшею, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность", - написала Зеленская.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Она отметила, что День вышиванки украинцы отмечают уже много лет, но война наполнила этот праздник щемящим смыслом.

"Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!" - поздравила украинцев первая леди.

А вот в таких вышиванках видели Елену Зеленскую ранее:

Фото: instagram.com/olenazelenska_official