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"Це її вибір": стало відомо, де буде вчитися дочка Зеленського після школи

Фото: Олена Зеленська з дочкою (instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Людмила Жукова

Дружина президента України Олена Зеленська дуже сподівається, що всі діти восени зможуть повернутися до навчання. ЇЇ дочка випускниця вже визначилася, куди буде поступати.

Про це перша леді розповіла на відео в Instagram.

Куди буде поступати дочка Зеленського

За словами Олени Зеленської в такий важкий для країни час у її дочки не буде випускного в школі, але вона своє рішення не змінила і збирається вступати до українського вишу.

"Ми свої плани не хочемо змінювати. Я на неї не тиснула, це було її рішення. І я щаслива, тому що не хотіла розлучатися. Вона буде здавати мультимедійний тест і зараз до нього готуватися", - розповіла перша леді.

Зеленська щаслива, що вони будуть разом в Україні. Професію, яку обрала донька, Олена не сказала.

"Це гуманітарний напрямок", - натякнула вона.

Що стосується 9-річного Кирила, то він, як інші його однолітки, мріє першого вересня повернутися в школу і побачитися з однокласниками.

Що відомо про доньку Зеленських

Олександрі Зеленській зараз 17 років, вона народилася у 2004 році в Києві.

Саша навчалася в Новопечерській школі в Печерському районі столиці.

Сім'я президента Володимира Зеленського (фото:instagram.com/olenazelenska_official)

Як ми раніше писали, Олена Зеленська з'явилася на людях у вишиванці.

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Олена Зеленська